«Ложь!»: Поргина не сдержалась после слов Варшавера на сборе труппы в Ленкоме

Директор театра «Ленком» Марк Варшавер, выступая перед труппой в Ленкоме по случаю открытия нового сезона, одной фразой вывел из себя Людмилу Поргину. Актриса была готова учинить скандал, но ее тут же успокоили.

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Марк Варшавер напомнил, что осенью «Ленком» отметит 95-летие. В честь этого в фойе театра пройдет выставка.

«А музей театра будет?» — поинтересовалась Поргина.

«Музей уже есть», — отреагировал Варшавер

«Где есть? Это ложь!» — воскликнула актриса.

«Людмила Андреевна, не скандальте», — утихомирил ее директор «Ленкома».

Ранее стало известно, какую зарплату получала Поргина последние 30 лет.