«Как тебе не стыдно?»: названа баснословная зарплата Поргиной за последние 30 лет

Директор театра «Ленком» Марк Варшавер заявил, что Людмила Поргина за последние 30 лет получала баснословную зарплату. И ей, в принципе, грех жаловаться на бедственное материальное положение.

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