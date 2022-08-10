«Как тебе не стыдно?»: названа баснословная зарплата Поргиной за последние 30 лет

Актриса мало выходила на сцену, но деньги получала очень хорошие.
Людмила Поргина. Фото: Global Look Press

Людмила Поргина. Фото: Global Look Press

Директор театра «Ленком» Марк Варшавер заявил, что Людмила Поргина за последние 30 лет получала баснословную зарплату. И ей, в принципе, грех жаловаться на бедственное материальное положение.

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«Эта артистка, которая не выходила 30 лет на сцену, получала 250 000 рублей все годы, пока супруг болел. Мало того, она говорила: «Я так устаю с Колей, что каждый месяц должна ездить отдыхать за границу». Как тебе не стыдно?» — негодует Варшавер в разговоре с Teleprogramma.pro.

Варшавер также подчеркнул, что именно он уговаривал Марка Захарова дать Людмиле Поргиной звание заслуженной артистки России.

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