Лоза раскритиковал новую ведущую «Голоса 60+» Ларису Гузееву

Юрий Лоза высказался по поводу замены Дмитрия Нагиева в шоу «Голос 60+» на Ларису Гузееву. Музыкант убежден, что с тем же успехом на ее месте мог бы оказаться хоть какой более-менее знаменитый человек, который не боится камер.

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«Вести эту программу может абсолютно любой медийный персонаж. Что трудного в том, чтобы подставить микрофон выступающему и спрашивать: «Ну скажите, как вам?» Вопросы задавать — самое простое!» — заявил Лоза.