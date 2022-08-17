Лоза раскритиковал новую ведущую «Голоса 60+» Ларису Гузееву

Дмитрию Нагиеву на шоу Первого канала подобрали замену.
Лариса Гузеева.

Лариса Гузеева. Фото: Михаил Фролов / КП

Юрий Лоза высказался по поводу замены Дмитрия Нагиева в шоу «Голос 60+» на Ларису Гузееву. Музыкант убежден, что с тем же успехом на ее месте мог бы оказаться хоть какой более-менее знаменитый человек, который не боится камер.

Больше интересных новостей — в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

«Вести эту программу может абсолютно любой медийный персонаж. Что трудного в том, чтобы подставить микрофон выступающему и спрашивать: «Ну скажите, как вам?» Вопросы задавать — самое простое!» — заявил Лоза.

Он также считает, что популярности шоу во многом способствовал тот факт, что в основном в России ТВ работает благодаря антеннам, а не кабелю, то есть, по сути, нет особого выбора.

Источник: prozvezd.info.

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  