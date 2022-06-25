Лоза отреагировал на слухи о покупке Пугачевой места на кладбище в Израиле

Как отметил Лоза, приезд или не приезд Пугачевой зависит точно не от него. «Вряд ли она в будущем будет затевать концертные туры по России. Тем более она давно этого не делает. Во всем должен быть какой-то смысл. Вот такие мои мысли», - заявил Лоза.

Ранее в СМИ прошла информация о покупке Пугачевой места на кладбище в Кесарии. Впрочем, позже Примадонна опровергла эти слухи.

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