Лоза отреагировал на слухи о покупке Пугачевой места на кладбище в Израиле

Певец Юрий Лоза в беседе с Teleprogramma.pro отреагировал на слухи о покупке певицей Аллой Пугачевой места на кладбище в израильской Кесарии.
«Зачем ей возвращаться? Муж у нее в Израиле. Галкин не вернется, судя по всему, потому что про него тут столько всего наговорили. И он там столько наговорил. Зачем ей сюда теперь ехать без мужа? Купила место на кладбище».
Как отметил Лоза, приезд или не приезд Пугачевой зависит точно не от него. «Вряд ли она в будущем будет затевать концертные туры по России. Тем более она давно этого не делает. Во всем должен быть какой-то смысл. Вот такие мои мысли», - заявил Лоза.
Ранее в СМИ прошла информация о покупке Пугачевой места на кладбище в Кесарии. Впрочем, позже Примадонна опровергла эти слухи.
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