«Лиза писала, что пить и есть, чтоб стало легче»: Боярская «спасла» страдающую от токсикоза экс-жену Матвеева

Яна Сексте в свое время была замужем за Максимом Матвеевым. Их брак продлился недолго — всего год. Потом актер взял в жены дочку Михаила Боярского, Лизу, а Сексте сыграла свадьбу с композитором Дмитрием Мариным.

Несмотря на разрыв, Яна и Максим сумели остаться друзьями. Так, актриса вспомнила, как Матвеев помогал им с мужем переезжать из общежития. На тот момент Сексте находилась в интересном положении. Ее сильно мучил токсикоз. Так вот, возлюбленная Матвеева буквально «спасла» свою предшественницу в жизни Максима, подсказав ей, как усмирить этот раздражающий симптом.

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