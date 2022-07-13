Лиза печальная, а Гарри счастливый: Алла Пугачева вывела за границей детей в свет

Странные дела происходят с детьми Максима Галкина и Аллы Пугачевой за границей. Напомним, с конца февраля они живут за пределами родины — сперва в Израиле, а теперь в Латвии.

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Вначале комик практически перестал показывать наследников в соцсетях, заявив, что у него нет настроения. А теперь в кадре мелькает практически один сын Гарри, хотя раньше звездой всех влогов артиста была именно дочь Лиза.

Максим Галкин 13 июля поделился наконец-то редкими кадрами выхода в свет с женой и детьми в своих соцсетях. Они отметились на дне рождения приятеля наследников.

Однако на них опять Гарри на первом плане, он весел и разговорчив. А Лиза выглядит печальной и удрученной даже во время работы аниматоров на вечеринке.