Литвинова сообщила, что «Северный ветер» выходит в повторный прокат в России

«Такое у меня было режиссерское «кресло» на съемках «Северного ветра», который выходит в повторный прокат с 25 августа. А 22 августа в 19.30 в Москве в кинотеатре «Октябрь» будет спецпоказ и обсуждение. Я выйду в «прямой эфир».