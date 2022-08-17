Литвинова сообщила, что «Северный ветер» выходит в повторный прокат в России

Актриса Рената Литвинова в «Телеграм» сообщила, что ее фильм «Северный ветер» выходит в повторный прокат в России.
«Такое у меня было режиссерское «кресло» на съемках «Северного ветра», который выходит в повторный прокат с 25 августа. А 22 августа в 19.30 в Москве в кинотеатре «Октябрь» будет спецпоказ и обсуждение. Я выйду в «прямой эфир».
Рената Литвинова. Фото: "Телеграм" Ренаты Литвиновой
Напомним, что в картине «Северный ветер» Рената Литвинова выступила режиссером, продюсером и автором сценария. Композитором фильма стала ее подруга певица Земфира.
Добавим, что 12 апреля вышел саундтрек из фильма «Северный Ветер Original Motion Picture Soundtrack», в который вошли все музыкальные темы фильма и две версии песни «Злой человек».