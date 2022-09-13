Левкин рассказал о кознях Алибасова перед юбилейным концертом

Музыкант Владимир Левкин в беседе с Teleprogramma.pro рассказал о кознях продюсера группы «На-на» Бари Алибасова перед юбилейным концертом музыканта.
«Алибасов делал это последние две недели перед концертом – обзванивал моих друзей и просил не приходить на мое выступление. Если он активничает – значит со здоровьем все хорошо. Без его активности в шоу-бизнесе грустновато бывает. Меня не задевают его поступки. Мне надо семейный альбом выпускать. До конца недели предстоит еще масса интервью».
Как отметил Левкин, у него нет времени обижаться. «Если ты остановился и не делаешь что-то дальше, то все. Все пришли на мой концерт в итоге, кроме Алибасова. У Бари такое бывает. Ну что с ним поделаешь», – заметил Владимир Левкин.
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Напомним, что Бари Алибасов хотел сорвать концерт Владимира Левкина. Он обещал появиться на выступлении певца с полицией. Причина конфликта - творческое наследие группы «На-на».