Левкин рассказал о кознях Алибасова перед юбилейным концертом

Как отметил Левкин, у него нет времени обижаться. «Если ты остановился и не делаешь что-то дальше, то все. Все пришли на мой концерт в итоге, кроме Алибасова. У Бари такое бывает. Ну что с ним поделаешь», – заметил Владимир Левкин.

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Напомним, что Бари Алибасов хотел сорвать концерт Владимира Левкина. Он обещал появиться на выступлении певца с полицией. Причина конфликта - творческое наследие группы «На-на».