Лещенко о смелом эксперименте Кобзона: «Один из первых начал, раньше это было не принято»

Народный артист РСФСР Лев Лещенко в день 85-летия товарища, коллеги по сцене и любимца публики Иосифа Кобзона рассекретил малоизвестный факт об артисте.
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По словам эстрадного певца, на публике у Кобзона сложился строгий образ, но в жизни это был человек совершенно другого склада: он любил юмор, поддерживал шутки.
А еще Иосиф Давыдович был любителем пробовать что-то новое. По словам Лещенко, народный артист СССР одним из первых на отечественной сцене решился на смелый по тем временам эксперимент.
«Кобзон один из первых начал петь на юбилеях, на днях рождениях — раньше это было не принято. А он приходил на каждый день рождения и пел», — рассказал Лев Валерьянович о смелом эксперименте друга.
Ранее 71-летняя вдова Иосифа Кобзона Нелли раскрыла, чем муж удивлял ее по утрам.
Источник: «АиФ».