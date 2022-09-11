Лещенко о смелом эксперименте Кобзона: «Один из первых начал, раньше это было не принято»

А еще Иосиф Давыдович был любителем пробовать что-то новое. По словам Лещенко, народный артист СССР одним из первых на отечественной сцене решился на смелый по тем временам эксперимент.

«Кобзон один из первых начал петь на юбилеях, на днях рождениях — раньше это было не принято. А он приходил на каждый день рождения и пел», — рассказал Лев Валерьянович о смелом эксперименте друга.

Ранее 71-летняя вдова Иосифа Кобзона Нелли раскрыла, чем муж удивлял ее по утрам.

Источник: «АиФ».