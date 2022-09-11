Чем регулярно удивлял гиперактивный Кобзон свою жену: «Каждое утро»

Нелли и Иосиф Кобзон прожили вместе долгие 47 лет. Оба супруга считали друг друга своей судьбой, хотя для музыканта этот брак был уже третьим.

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71-летняя вдова в программе «Сегодня вечером» на Первом канале призналась при этом, что не сразу приняла привычки своего знаменитого мужа. Первое время ее сильно смущала гиперактивность супруга.