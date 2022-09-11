Чем регулярно удивлял гиперактивный Кобзон свою жену: «Каждое утро»

Нелли и Иосиф Кобзон прожили вместе долгие 47 лет. Оба супруга считали друг друга своей судьбой, хотя для музыканта этот брак был уже третьим.
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71-летняя вдова в программе «Сегодня вечером» на Первом канале призналась при этом, что не сразу приняла привычки своего знаменитого мужа. Первое время ее сильно смущала гиперактивность супруга.
«Когда я только вышла за него замуж, не могла понять, что происходит. Каждое утро начинались разрывающие душу звонки по телефону: кто-то попал в больницу, кому нужны лекарства, кому нужен билет, кому нужно устроиться в гостиницу, кому нужно купить диван», — рассказала на телевидении Нелли Кобзон.
Она просила Иосифа Кобзона не тратить свою энергию на других, но тот сказал, что иначе не может. Постепенно Нелли Кобзон смирилась с этой особенностью своего мужа.