Лера Кудрявцева рассказала об избиении на отдыхе в Болгарии

Популярная в России телеведущая Лера Кудрявцева раскрыла неприятные подробности ее отпуска в Болгарии. Как оказалось, в разгар заграничного уикенда одного из близких теледивы жестоко избили.

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Телеведущая в социальных сетях показала кадры, на которых видна машина правоохранителей с болгарскими номерами. Запись была сделана на улице и, судя по всему, недалеко от места, где было совершенно нападение.

По признанию Кудрявцевой, из-за стрессовой ситуации она перестала думать о коронавирусе, которым умудрилась заразиться.

«Хочешь выздороветь за пять минут — пусть изобьют кого-то из твоих близких, не дай бог. Сразу, блин, поправляешься!» — эмоционально заявила Кудрявцева.

Несколькими днями ранее знаменитость поделилась беззаботными кадрами с дочкой.