Леонид Ярмольник озвучил точную дату возвращения в Россию

Ранее журналист Михаил Шахназаров в своей авторской программе «Полный абзац» отмечал, что Ярмольник находится в Юрмале, где прогуливается по местным улочкам вместе со своим другом юмористом Геннадием Хазановым.

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Сам Хазанов говорил, что у него пока нет работы в Москве, потому что театр «Ленком» ушел на каникулы. Он также обещал в скором времени появиться в столице.