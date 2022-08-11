Леонид Ярмольник озвучил точную дату возвращения в Россию

Артист Леонид Ярмольник в беседе с Teleprogramma.pro озвучил точную дату возвращения в Россию из латвийской Юрмалы, где он сейчас отдыхает вместе со своими внуками.
«Вы знаете, я не в Москве. Я вернусь домой к учебному году, когда внук в школу пойдет. Пока же вместе с внуками я отдыхаю в Юрмале».
Ранее журналист Михаил Шахназаров в своей авторской программе «Полный абзац» отмечал, что Ярмольник находится в Юрмале, где прогуливается по местным улочкам вместе со своим другом юмористом Геннадием Хазановым.
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Сам Хазанов говорил, что у него пока нет работы в Москве, потому что театр «Ленком» ушел на каникулы. Он также обещал в скором времени появиться в столице.