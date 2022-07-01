«Легко терять то, чего не имеешь»: певец Данко — о дружбе с Киркоровым и Бузовой

Певец Данко развеял слух о том, что крепко дружил с Филиппом Киркоровым и Ольгой Бузовой на пике своей славы, а когда популярность спала, те отвернулись от него. Сам артист в программе «Загугли звезду» посетовал на то, что «чего только не напишут», и подчеркнул: с этими знаменитостями его никогда ничего не связывало.

С Киркоровым Данко несколько раз пересекался на тусовках, играл в «Мафию». Но чаще виделся с Бузовой просто потому, что она много где бывает.

«Не было никогда никакой дружбы, поэтому так: легко терять то, чего не имеешь», — философски заметил Данко.

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