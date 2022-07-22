Лайма Вайкуле скрыла, что принимала Аллу Пугачеву и Максима Галкина в гостях в Юрмале

Певица Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным и детьми-близнецами Гарри и Лизой уже месяц живет в Юрмале. Семейство сменило Израиль на Прибалтику из-за сильной жары. Лето в Юрмале более комфортное.

Поселились Пугачева и Галкин на вилле, которая находится по соседству с особняком певицы Лаймы Вайкуле.

Накануне Максим Галкин сообщил в микроблоге, что они с Аллой Борисовной едут в гости к Лайме. В качестве доказательства шоумен разместил в микроблоге видео, записанное в салоне автомобиля.