Лариса Долина опустила Ольгу Бузову

Лариса Долина честно призналась нашим журналистам, что никогда бы не спела с Ольгой Бузовой дуэтом.

«А вот, например, Dava, молодой рэпер — поющий человек! И почему бы с ним не спеть дуэтом? В целом коллаборации — хорошее явление, только надо искать тех артистов, у которых есть хоть что-то, за что можно зацепиться», — заявила Долина Teleprogramma.pro.