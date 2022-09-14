Лариса Долина опустила Ольгу Бузову

Певица призналась, что никогда с ней не споет дуэтом.
Ольга Бузова. Фото: соцсети

Ольга Бузова. Фото: соцсети

Лариса Долина честно призналась нашим журналистам, что никогда бы не спела с Ольгой Бузовой дуэтом.

«А вот, например, Dava, молодой рэпер — поющий человек! И почему бы с ним не спеть дуэтом? В целом коллаборации — хорошее явление, только надо искать тех артистов, у которых есть хоть что-то, за что можно зацепиться», — заявила Долина Teleprogramma.pro.

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Кстати, музыкантом с большой буквы Долина назвала Burito.

«Он такой самобытный, ни на кого не похожий, очень интересный человек. Кстати, Burito написал для меня сольную песню, чему я несказанно рада», — добавила артистка.

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