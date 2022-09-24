«Лаконичный, без похабщины»: Сафронов оценил памятник Шатунову

Никас Сафронов высказал свое мнение об эскизе памятника Юрию Шатунову, который будет установлен на Троекуровском кладбище.
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Художнику понравилось, что жена покойного экс-солиста «Ласкового мая» выбрала обычный постамент из черного камня, на котором будет установлена бронзовая фигура певца с микрофоном в руках.
По мнению Никаса, работой над памятником занимается настоящий профессионал.
«Приятная и понятная композиция: Юрий — молодой, держит в руках микрофон. Именно таким, талантливым пареньком, он останется в памяти большинства людей», — поделился художник.
Сафронов признался, что любит памятники с «метафорами», однако иногда они бывают безвкусными.
«Некоторые монументы выглядят очень странно и непонятно. Памятник же Шатунову — лаконичный, без похабщины», — подытожил Никаса с беседе с Prozvezd.