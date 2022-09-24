«Лаконичный, без похабщины»: Сафронов оценил памятник Шатунову

Никас Сафронов высказал свое мнение об эскизе памятника Юрию Шатунову, который будет установлен на Троекуровском кладбище.

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Художнику понравилось, что жена покойного экс-солиста «Ласкового мая» выбрала обычный постамент из черного камня, на котором будет установлена бронзовая фигура певца с микрофоном в руках.

По мнению Никаса, работой над памятником занимается настоящий профессионал.