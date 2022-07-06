Знаменитый режиссер Квентин Тарантино стал отцом во второй раз. Его жена, израильская певица Даниэлла Пик, родила постановщику второго ребенка.

У пары, поженившейся в 2018 году, уже есть 2-летний сын Лео. И вот 2 июля у них появилась еще и дочь.

Об этом сказано в официальном заявлении пары, которое опубликовало издание People. Правда, имени родившейся малышки звездная пара пока не раскрыла.

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Кстати, в одном из интервью Квентин признался, что назвал сына не в честь актера Леонардо Ди Каприо, с которым работал несколько раз. Имя Лео было дано мальчику в честь прадедушки по линии матери. А еще потому, что родители считают его «своим львенком».

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