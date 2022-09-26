Кушанашвили назвал настоящее имя певицы Валерии

Отар Кушанашвили в своем еженедельном выпуске «Каково?!» прокомментировал новость о том, что певица Валерия отменила концерты по России, пока ситуация не изменится в лучшую сторону. По мнению артистки, петь сейчас неуместно.

«Я помню, как я, Алла Перфилова (настоящее имя певицы Валерии. — Прим. ред.) и ее благоверный Шульгин поехали в Саратов, где должны были выступать в ночном клубе. Они там так сильно конфликтовали, почти дрались. Валерия не хотела петь. А тот настаивал», — заявил он.

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Отар при этом подчеркнул, что радость людям дарить надо, даже если ситуация совсем плачевная.