Кушанашвили назвал Галкина и Урганта архетипами и сверхсущностями

В то же время Кушанашвили подчеркнул, что не согласен с любым произнесенном ими словами. «Но предоставляю ли я им возможность говорить, что они хотят. Разумеется. В этом и смысл всего», — заметил телеведущий.

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Напомним, что Максим Галкин сейчас выступает с серией концертов по всему миру. Иван Ургант находится в России. Он порой появляется на частных корпоративах.