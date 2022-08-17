Кушанашвили назвал Галкина и Урганта архетипами и сверхсущностями

Телеведущий Отар Кушанашвили в своей программе «Каково?!» высказался о коллегах Максиме Галкине и Иване Урганте.
«Галкин, которого я очень люблю, и Ургант — не люди, а архетипы, сверхсущности. Они олицетворяют собой попытку человека жить так, как он хочет».
В то же время Кушанашвили подчеркнул, что не согласен с любым произнесенном ими словами. «Но предоставляю ли я им возможность говорить, что они хотят. Разумеется. В этом и смысл всего», — заметил телеведущий.
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Напомним, что Максим Галкин сейчас выступает с серией концертов по всему миру. Иван Ургант находится в России. Он порой появляется на частных корпоративах.