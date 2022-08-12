«Курбан Омаров потирает руки»: Абрикосов рассказал, чем займется Бородина после закрытия «Дома-2»

На днях экс-звезда «Дома-2» Рустам Солнцев сообщил, что ведущая телепроекта «Ксения Бородина вот-вот лишится своего насиженного места. Ей как профнепригодной, по данным Солнцева, урезали зарплату.
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Чем займется Бородина после того, как останется без работы, рассказал другой бывший участник реалити, Май Абрикосов, настоящее имя которого – Роман Тертишный. Он уверен, что в отсутствие талантов телеведущая начнет выяснять отношения уже в личной жизни – с бывшим мужем.
«Курбан Омаров готовится попасть в новостные сводки. Он потирает руки в надежде, что после закрытия «Дома-2», Бородиной придется вернуться к теме развода с Омаровым, так как других талантов за Ксенией замечено не было», - написал Абрикосов у себя в микроблоге.