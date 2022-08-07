Куколка: Бородина в роскошном белом платье с оборками покрасовалась на яхте, кокетливо засветив стройные ножки

Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина не так давно вернулась из турецкого Бодрума, где провела почти месяц вместе с дочками и подругами.
Отдых, видимо, прочно вошел в привычку. Так что, в эти выходные Ксения Бородина тоже устроила себе чилл на одном из водоемов Подмосковья.
Судя по всему, как и на отдых в Турцию, в загородный клуб на два дня Ксения Бородина привезла чемодан вещей. Ведущая «Дома-2» уже успела засветить в микроблоге не один наряд.
Один из обязательных пунктов программы выходного дня - прогулка на яхте. В микроблоге Ксения Бородина поделилась видео, на котором запечатлена в момент такого водного променада.
Для него звезда облачилась в потрясающей красоты кипенно-белое платье с оборками и бантом на плече.
В какой-то момент Ксения Бородина кокетливо приподняла платье, запустив под него поток свежего воздуха и заодно как бы невзначай засветив стройные ножки.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Поклонники Ксении Бородиной тут же отметили, что хрупкая телезвезда в кадре напоминает им хорошенькую куколку.