Кудрявцева объяснила, как у нее оказались ключи от квартиры Моисеева

Лера Кудрявцева рассказала, почему у нее оказались ключи от болгарской квартиры Бориса Моисеева. Оказалось, Сергей Горох попросил ее проверить — все ли там в порядке.

«В этом году я поехала в Болгарию, а у нас квартиры в одном комплексе. И тут мне позвонил Сережа Горох и сказал, что Боря просит привести ключи от квартиры в Москву. Я пошла на ресепшен, забрала их. Зашла в квартиру, все там проверила. Сняла обзор на видео, им показала», — рассказала она.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

В августе Кудрявцева привезла ключи в российскую столицу, но отдать лично певцу их не успела.