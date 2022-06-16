«Любовь»: Равшана Куркова показала подросшего сына в шортах и джемпере на прогулке

Равшана Куркова является известной актрисой. Она уже давно строит карьеру в кино и отметилась в таких картинах, как «Балканский рубеж», «А у нас во дворе» и других фильмах. Поклонники не раз восхищались тем, как молодо выглядит артистка, и удивлялись, что она не замужем. После развода с Артемом Ткаченко звезда редко говорит о личной жизни.
Но в прошлом году Равшана всех огорошила известием, что стала мамой. Она неожиданно представила публике своего сына Гаспара, которому на тот момент было около года.
Примечательно, что актрису не видели беременной. Однако она не стала скрывать отца ребенка. Им оказался бизнесмен Сергей Амарян. Примечательно, что наследника теперь звезда не прячет.
Накануне Куркова засняла, как играет с ним дома. Мальчику нравятся музыкальные инструменты. А вот 16 июня актриса предстала с ним на прогулке. она была в ультрамариновом платье и свитере. А малыш бегал в шортах и джемпере. У него отросли курчавые волосы.
Сын Равшаны Курковой. Фото: соцсети звезды
«Любовь», — написала звезда.
Поклонники восхитились наследником артистки. Многие отметили, что он подрос. Другие признались, что видят в нем черты мамы.
«Сладкий, глазки и взгляд ваш», «Красивый такой», «Он ваша копия», «Как он похож на вас», «Счастье», «Мамины черты лица!», «Уже такой большой малыш! Растите здоровыми и счастливыми», «Какой замечательный», «Какая прелесть, как на вас похож! Копия вы», — прокомментировали кадры подписчики.
Сын Равшаны Курковой. Фото: соцсети звезды