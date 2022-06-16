«Любовь»: Равшана Куркова показала подросшего сына в шортах и джемпере на прогулке

Но в прошлом году Равшана всех огорошила известием, что стала мамой. Она неожиданно представила публике своего сына Гаспара, которому на тот момент было около года.

Примечательно, что актрису не видели беременной. Однако она не стала скрывать отца ребенка. Им оказался бизнесмен Сергей Амарян. Примечательно, что наследника теперь звезда не прячет.

Накануне Куркова засняла, как играет с ним дома. Мальчику нравятся музыкальные инструменты. А вот 16 июня актриса предстала с ним на прогулке. она была в ультрамариновом платье и свитере. А малыш бегал в шортах и джемпере. У него отросли курчавые волосы.