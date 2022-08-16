Кто не верил слухам? Богомолов покинул Собчак, бросив ее с ребенком в Латвии

Подтвердились слухи о том, что Константин Богомолов покинул Ксению Собчак. В настоящее время он приехал в Россию со своей дочкой Анной от Дарьи Мороз, а жену и пасынка Платона от Максима Виторгана оставил в Латвии.

Режиссер пребывает в Санкт-Петербурге, куда приехал из Москвы по работе.

«Отправляюсь в Питер на гастроли — первые большие гастроли Новой Бронной. На сцене великого Александринского театра мы покажем четыре последние наши премьеры», — пояснил муж Собчак своим фолловерам.