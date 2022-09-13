Ксению Бородину обвинили в плагиате: слямзила и глазом не моргнула

Ведущую «Дома-2» Ксению Бородину обвинили подписчики в плагиате. Звезда опубликовала в своем микроблоге белый стих о любви.

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Однако от чуткого взора одной из подписчиц не ускользнуло, что стихотворение не принадлежит Ксении Бородиной, его написала Карина Доронина. Ее возмутило, что в своем посте знаменитость не указала автора.

«Это написала Карина Доронина! Ксю! Почему так? Почему такие крутые блогеры крадут чужие слова или чужие образы? Разве ты не можешь сама написать? Так, как чувствуешь ты сама! Ведь для каждого любовь — она разная! И только ощутив ее, можно о ней написать красиво. А не украсть чужой текст, даже не отметив автора», — написала подписчица.

В настоящий момент в аккаунте Бородиной разворачивается настоящая словесная битва: одни почитатели стоят горой за свою любимицу, напоминая, что так поступают все, но почему-то именно на экс-жену Курбана Омарова обращают внимание, а другие подчеркивают, что у публичных людей должно быть и особенное поведение, более бдительное. Тем более что звезды в своих соцсетях зарабатывают деньги.