Ксения Бородина в новом сезоне продолжит работать на двух каналах

В микроблоге Ксения Бородина разместила видео со съемок нового сезона шоу «Перезагрузка».

«В новом сезоне будет много нового», — пообещала телезвезда.

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Напомним, этим летом Ксения Бородина много времени проводила со своими дочками Марусей и Теоной. Звездная мама и ее наследницы отдыхали в Турции.