Ксения Бородина в новом сезоне продолжит работать на двух каналах

Ксения Бородина дала понять своим подписчикам, что в новом телевизионном сезоне продолжит сотрудничество с двумя каналами.
Ксения Бородина — единственная ведущая проекта «Дом-2», совмещающая работу на телеканале «Ю» и ТНТ.
Поклонники Ксении Бородиной переживали, что та исчезнет из эфиров ТНТ. Но нет. В микроблоге Ксения Бородина рассказала, что в новом сезоне она продолжит вести популярный проект ТНТ «Перезагрузка» — о моде, стиле и психологии.
В микроблоге Ксения Бородина разместила видео со съемок нового сезона шоу «Перезагрузка».
«В новом сезоне будет много нового», — пообещала телезвезда.
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Напомним, этим летом Ксения Бородина много времени проводила со своими дочками Марусей и Теоной. Звездная мама и ее наследницы отдыхали в Турции.