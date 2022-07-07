Крутой честно признался, какие чувства питал к Аллегровой

Игорь Крутой охотно рассказывает о том, как в его жизни появилась жена Ольга. По словам композитора, это была любовь с первого взгляда. Ради того, чтобы стать женой музыканта, она даже бросила своего первого мужа, по сути, разрушив семью. Не остановило Ольгу и то, что у нее подрастала дочь.

Возлюбленная Игоря Яковлевича была уверена, что он примет ее ребенка от другого мужчины. И не ошиблась! Крутой удочерил первенца своей жены. К падчерице Виктории он всегда относится как к родной дочке.

При этом в кулуарах когда-то шептались о бурном романе Игоря Крутого с Ириной Аллегровой. Многие считали, что их связывает отнюдь не взаимовыгодные отношения.

«Ирина появилась в моей судьбе намного раньше, чем начала петь мою музыку. Это был 1976 год. Мы ездили с концертами с группой «Поющие юнги». Ее привел тогдашний муж. А совместные песни у нас появились только лет через тринадцать. Первая песня называлась «Над пропастью во ржи» на слова Игоря Николаева», - заверил Крутой.

Ну а потом они вместе спели песню «Незаконченный роман». Эта композиция стала хитом. И поклонники, как говорит Игорь Крутой, их разу же поженили.

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«Скажу, что моя будущая теща, когда встретилась с мамой первое, что спросила: «А были у Игоря отношения с Аллегровой?» Невозможно писать для человека, в которого немножко не влюблен. У нас с ней платонические отношения», — уточнил композитор.

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