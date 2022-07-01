«Кроме них и меня у Юры никого не осталось»: Разин пытается заслужить прощение у вдовы и детей покойного Шатунова

Значит ли это пафосное признание, что Андрей Разин готов отказаться от своих претензий к покойному Юрию Шатунову, не факт.

Напомним, в последнее время Разин судился с Шатуновым за авторские права. И если после кончины Шатунова продюсер докажет, что певец нарушал авторские права, исполняя песни «Ласкового мая», то вдова Юрия Шатунова и его дети лишатся недвижимости в Германии. Именно там с семьей жил Юрий Шатунов. Не исключено, что своей публикацией Разин пытается заслужить прощение у семьи покойного вокалиста за все, что он им причинил.

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