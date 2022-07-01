«Кроме них и меня у Юры никого не осталось»: Разин пытается заслужить прощение у вдовы и детей покойного Шатунова

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин на девятый день после смерти певца Юрия Шатунова разместил в микроблоге скорбный пост.
Он почтил память скоропостижно скончавшегося Юрия Шатунова и передал слова соболезнования вдове исполнителя Светлане и его детям. Разин заявил, что кроме него и вдовы с сыном и дочкой у Шатунова никого не осталось.
«Сегодня девять дней, как не стало Юры Шатунова. Его уход из жизни — большое потрясение для меня лично и для всех фанатов группы «Ласковый май». Я еще раз хочу выразить соболезнования его детям и супруге. Ведь кроме них и меня, его кума, у Юры на этой земле никого не осталось. Пусть земля ему будет пухом. Царствие Небесное», — написал в микроблоге Андрей Разин.
Значит ли это пафосное признание, что Андрей Разин готов отказаться от своих претензий к покойному Юрию Шатунову, не факт.
Напомним, в последнее время Разин судился с Шатуновым за авторские права. И если после кончины Шатунова продюсер докажет, что певец нарушал авторские права, исполняя песни «Ласкового мая», то вдова Юрия Шатунова и его дети лишатся недвижимости в Германии. Именно там с семьей жил Юрий Шатунов. Не исключено, что своей публикацией Разин пытается заслужить прощение у семьи покойного вокалиста за все, что он им причинил.
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