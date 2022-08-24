Кристину Орбакайте обвинили в «издевательствах» над дочерью Клавой

Поводом послужила свежая фотография звезды в соцсетях. На кадре Клава Земцова — худышка. Некоторые подписчики считают, что певица плохо кормит свою наследницу.

«Худышка какая, но кормите ребенка почаще», «Она на папу похожа больше, а не на бабушку Аллу», «Очень худая Клавочка. Не издевайтесь над ней», — отметили пользователи.

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Напомним, что вместе с родными Кристина Орбакайте находится на греческом острове Миконос. Вскоре семья улетит в США, где Клава Земцова пойдет в школу.