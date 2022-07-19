«Кристинке очень обидно, что ей не досталась такая мама»: психолог считает, что Орбакайте ревнует Пугачеву к двойняшкам

Алла Пугачева стала мамой трижды. Первенцем 51 год назад стала Кристина Орбакайте, которую артистка родила в браке с Миколасом Орбакасом. Следующую радость материнства Примадонна познала уже в глубоко пожилом возрасте, когда вышла замуж за Максима Галкина – в 2013 году родила суррогатная мама двоих детей, Лизу и Гарри.

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Психолог и известный блогер Вероника Степанова уверена – Кристина Орбакайте ревнует мать к двойняшкам. По мнению эксперта, Примадонна сегодня очень включенная мама, которая посвятила себя семье. Ведь в детстве Орбакайте Пугачева вся отдавалась сцене и постоянно гастролировала.