Кристина Орбакайте пропала из сети после отъезда Аллы Пугачевой

В Сети обсуждают главную новость дня - журналисты заметили Аллу Пугачеву в аэропорту «Внуково - 3». По всей видимости, Примадонна улетает в Израиль вместе со своими детьми - Лизой и Гарри.

Сама артистка никаких заявлений не делала. Ее концертный директор Елена Чупракова утверждает, что ничего про это не знает.

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А дочь Аллы Борисовны Кристина Орбакайте и вовсе отключила телефон, чтобы ей не звонили корреспонденты.

В ближайшее время ситуация все равно прояснится. Мы следим за развитием событий.