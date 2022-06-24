«Кричала так, что слышала вся улица»: как мама Пьера Нарцисса отреагировала на его смерть

21 июня умер музыкант Пьер Нарцисс после операции на почке. Первой о кончине выпускника «Фабрики звезд» узнала его бывшая жена Валерия Калачева.

Именно ей выпала сложная миссия передать маме Пьера Нарцисса, что ее 45-летний сын ушел из жизни.

«Маме Пьера стало плохо с сердцем, медики с трудом ее откачали, — рассказали друзья артиста. — Она кричала и рыдала так, что слышала все улица. А с сестрой певца и вовсе случилась истерика», — рассказала Валерия Калачева изданию «Дни.ру».

Родственники попросили Калачеву транспортировать тело Пьера Нарцисса в Камерун, на его родину. Там музыканта похоронят в фамильном склепе с отцом и другими близкими.

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