«Кричал, что это преступление»: почему Разин боялся приезда Шатунова в Москву

Композитор Сергей Кузнецов на ютуб-канале Андрея Кудрявцева рассказывал, как продюсер Андрей Разин откровенно его обманывал. Он создал несколько групп «Ласковый май», которые гастролировали по стране.
«Я приехал из Москвы в интернат к Юре Шатунову. Рассказал, что появились двойники «Ласкового мая». Причем не один, а несколько. Шатунов сказал, что поедет в Москву. Мы позвонили Разину по телефону. Разин был против. Сказал, не брать Юру. Кричал, что это преступление».
Как отметил Кузнецов, он все-таки принял решение везти Шатунова в столицу. «Я смотался на вокзал. Взял билеты на себя, Юрку, маму и Рафаэля-клавишника. Мы приехали в Москву, на Казанский вокзал. Разин нас встретил. Он был испуган, что я Юру привез. Шатунова оформили в интернат № 24 в Москве. Мы сделали профессиональный альбом. С нормальной аранжировкой. В 1988 году поехали с концертами по стране. Первый город был Барнаул», — вспоминал Кузнецов.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Ранее Разин признавался, что у группы «Ласковый май» было множество двойников. Это делалось для того, чтобы заработать как можно больше денег на концертах.