«Кричал, что это преступление»: почему Разин боялся приезда Шатунова в Москву

Как отметил Кузнецов, он все-таки принял решение везти Шатунова в столицу. «Я смотался на вокзал. Взял билеты на себя, Юрку, маму и Рафаэля-клавишника. Мы приехали в Москву, на Казанский вокзал. Разин нас встретил. Он был испуган, что я Юру привез. Шатунова оформили в интернат № 24 в Москве. Мы сделали профессиональный альбом. С нормальной аранжировкой. В 1988 году поехали с концертами по стране. Первый город был Барнаул», — вспоминал Кузнецов.

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Ранее Разин признавался, что у группы «Ласковый май» было множество двойников. Это делалось для того, чтобы заработать как можно больше денег на концертах.