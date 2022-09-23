«Красота-то какая»: Наталья Рудова, Даша Пынзарь, Юля Ковальчук, Ксения Бородина и другие поздравили Ольгу Орлову с беременностью

Звезды «Дома-2» и коллеги Ольги Орловой по группе «Блестящие» радуются за телеведущую, сообщившую о пополнении в семье.
Ольга Орлова и ее муж Валерий

Ольга Орлова и ее муж Валерий. Фото: соцсети

Экс-солистка группы «Блестящие», а ныне ведущая «Дома-2» Ольга Орлова наделала много шума, сообщив о своей беременности.

44-летняя теледива ждет ребенка от своего избранника, бизнесмена Валерия, с которым ровно год назад вступила в официальный брак.

В микроблоге Ольга Орлова показала красивое видео, сделанное во время отдыха. Она идет по берегу моря в легком струящемся платье, а затем этот кадр сменяется другим. На нем Ольга Орлова предстала в купальнике, продемонстрировав округлившийся животик.

«Не переставайте надеяться, продолжайте мечтать! Чудеса случаются, если ты в них веришь», — написала под видео Ольга Орлова.

Теледиву тут же принялись поздравлять ее звездные подруги. Коллеги по телепроекту «Дом-2» и группе «Блестящие» восторженно отозвались на новость о предстоящем пополнении в семье Ольги Орловой.

«Оля, это счастье! Поздравляю от души», — написала Дарья Пынзарь.

«О бооожее! Красота-то какая! Поздравляю», — отозвалась Наталья Рудова.

«Восхищаюсь тобой… Ты маленькая, но очень сильная», — поздравила подругу Ксения Бородина.

«Оленька, какое счастье!» — прокомментировала Юлия Ковальчук.

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Напомним, будущий малыш станет вторым для Ольги Орловой. У телеведущей есть взрослый сын Артем от первого брака.

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