«Красота-то какая»: Наталья Рудова, Даша Пынзарь, Юля Ковальчук, Ксения Бородина и другие поздравили Ольгу Орлову с беременностью

Экс-солистка группы «Блестящие», а ныне ведущая «Дома-2» Ольга Орлова наделала много шума, сообщив о своей беременности.

44-летняя теледива ждет ребенка от своего избранника, бизнесмена Валерия, с которым ровно год назад вступила в официальный брак.

В микроблоге Ольга Орлова показала красивое видео, сделанное во время отдыха. Она идет по берегу моря в легком струящемся платье, а затем этот кадр сменяется другим. На нем Ольга Орлова предстала в купальнике, продемонстрировав округлившийся животик.