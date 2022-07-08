Кошмал из «Сватов» рассказала, за что всегда благодарна Добронравову

Актриса Анна Кошмал в интервью украинской прессе не так давно рассказала, за что она всегда будет благодарна актеру и своему «экранному дедушке» Федору Добронравову.
«На момент съемок в «Сватах» я не умела играть на гитаре. Уже по ходу Федор Добронравов научил меня».
Напомним, что вместе с Добронравовым Кошмал исполнила такие замечательные песни, как «Мой календарь», «Все повторится», «Радостная грусть», «Я без тебя». В ансамбле с остальными артистами Кошмал спела композицию «Клен».
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Ранее Кошмал заявила, что больше не поддерживает связь с Добронравовым. Ей непонятно ее молчание в последние месяцы. В то же время она не убирает в соцсетях снимок со звездами «Сватов».