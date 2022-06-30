Королевский источник рассказал, как принц Чарльз отреагировал на встречу с внуками Арчи и Лилибет

Во время празднования платинового юбилея королевы Великобритании ее опальный внук Гарри прибыл в Лондон со своей женой-американкой Меган Маркл и их маленькими детьми — Арчи и Лилибет.

Наследник престола принц Чарльз тогда впервые увидел свою внучку. И вот источник, близкий к британской королевской семье, рассказал журналистам, какой была эта встреча.

«Это был фантастический визит. Принц был рад видеть своего внука и впервые встретиться с внучкой, — цитирует инсайдера издание People. — Принц и герцогиня (Корнуольская, Камилла. — Прим. авт.) были очень рады их видеть. Это было особенное время, проведенное вместе. Он еще не встречался с Лилибет, своей внучкой, поэтому первое знакомство с ней было очень эмоциональным — это было замечательно».

Напомним, что это была первая поездка годовалой Лилибет в Великобританию. Дочь Меган и Гарри родилась в Калифорнии 4 июня 2021 года и еще не побывала на родине своего отца. А вот их сын Арчи родился в Англии 6 мая 2019 года, но не возвращался к венценосным родственникам с шестимесячного возраста.

Добавим, что и сама королева увидела правнучку впервые. Известно, что Гарри и Меган назвали дочь в честь Елизаветы II. Лилибет — было ее прозвищем в детстве.

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