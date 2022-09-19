Копеечку в семью! Жена Алексея Ягудина распродает свои залежавшиеся вещи поклонницам

Татьяна Тотьмянина — не только заботливая мама, любящая жена и хранительница домашнего очага, она также отличается бережливостью и экономностью. Жена олимпийского чемпиона Алексея Ягудина старается не сорить деньгами попусту. Так, фигуристка — редкий гость в бутиках. А если спортсменка что-то и купит из обновок, то не побрезгует сдать вещь обратно в магазин, если она ей разонравилась или не подошла.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».