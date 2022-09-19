Копеечку в семью! Жена Алексея Ягудина распродает свои залежавшиеся вещи поклонницам

Фигуристка не задирает ценники на одежду, которую у нее скупают подписчики.

Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина. Фото: Global Look Press

Татьяна Тотьмянина — не только заботливая мама, любящая жена и хранительница домашнего очага, она также отличается бережливостью и экономностью. Жена олимпийского чемпиона Алексея Ягудина старается не сорить деньгами попусту. Так, фигуристка — редкий гость в бутиках. А если спортсменка что-то и купит из обновок, то не побрезгует сдать вещь обратно в магазин, если она ей разонравилась или не подошла.

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«Я в прошлом году очень разгрузила свой гардероб. Раньше мне было неловко, а потом взяла и завела специальную страничку в соцсети, где стала выкладывать вещи по каким-то минимальным ценам.

И благодаря этому избавилась от 80% гардероба. Пришло понимание того, что вещей нужно намного меньше, чем мы привыкли покупать, ушло бешеное потребительство», — приводит tele.ru слова Татьяны Тотьмяниной.

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