«Конкретно натренированных ребят»: Стас Ярушин высказался об усилении охраны школ на фоне трагедии в Ижевске

Звезда КВН и сериала «Универ» Стас Ярушин отозвался на трагедию, произошедшую в Ижевске.

Артист считает, что школы необходимо срочно усилить охранниками из числа крепких мужчин, а оплату за их труд взимать с родителей учеников.

Именно такой подход, по мысли Станислава Ярушина, обеспечит безопасность учебных заведений.

«Только что узнал ужасную новость. Помните, когда в Керчи была такая же история, мы с женой тогда сидели обсуждали на тему того, что давно в современном мире надо в школу ставить серьезных охранников. Два-три человека, обученных по всем статьям! Не бабушка и дедушка, которые нажимают кнопку, а конкретно натренированных ребят. Вот правда! Потому что уже не смешно! Сегодня время такое! Я не знаю, вплоть до того, чтобы родители скидывались деньгами и оплачивали работу таких ребят. Иначе «петух клюнет» незаметно. Ижевск. Скорбим. Сил родителям пострадавших», — высказался Стас Ярушин.

Ранее о необходимости усилить охрану в школах высказалась журналистка Ксения Собчак.

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Напомним, страшная трагедия произошла в школе номер 88 Ижевска в понедельник, 26 сентября. Проникший в здание учебного заведения вооруженный мужчина открыл стрельбу по детям. В результате погибли тринадцать человек, семь из них — ученики. Нападавший покончил с собой.