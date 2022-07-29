«Он, конечно, феноменальный человек»: как Бондарчук отзывался о Разине

«Мне с Андреем приходилось работать. Я снимал музыкальное видео для его продюсерского проекта. Он, конечно, феноменальный человек. Он — великий продюсер. И действительно сложно разобраться, где там правда, а где нет. То, что он говорит, а ты думаешь: «Господи. Подождите. Дайте мне очухаться».