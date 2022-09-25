«Кого это волнует?»: Лена Миро прошлась по Ксении Собчак после слухов о ее отъезде в Израиль

Популярный блогер Лена Миро в своем телеграм-канале не упускает из виду каждое мало-мальски значимое событие.
Она обожает высказываться на темы, которые у всех на слуху. На этот раз Лена Миро отозвалась на появившиеся недавно сообщение об отъезде в Израиль Ксении Собчак. Блогер дала понять, что не поддерживает живой интерес общественности к этой теме.
«Уже несколько дней продолжаются споры, посетила или нет Ксения Собчак посольство Израиля. Показывают даже какие-то мутные фотографии. Говорят, что вот же, вот! С детьми, с бывшим и настоящим мужем, бывшей женой действующего супруга -- в общем, подозревают всех. Посещала-таки или нет?! А вообще, какая разница -- посещала, нет? Вот серьезно, даже если Собчак хочет уехать, кого это по большому счету волнует? Пусть уедет с мужем, бывшим мужем или не уедет -- что это изменит-то лично для вас?» - недоумевает Лена Миро.
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Напомним, Ксения Собчак и ее муж Константин Богомолов уже опровергли появлявшиеся на информационных ресурсах сообщения о их иммиграции в Израиль.