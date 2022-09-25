«Кого это волнует?»: Лена Миро прошлась по Ксении Собчак после слухов о ее отъезде в Израиль

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Напомним, Ксения Собчак и ее муж Константин Богомолов уже опровергли появлявшиеся на информационных ресурсах сообщения о их иммиграции в Израиль.