«Когда ты понимаешь, что задача невыполнима»: певец Данко — о причинах расставания с матерью своих детей

Певец Данко, настоящее имя которого Александр Фадеев, принял участие в проекте «Загугли звезду», в котором знаменитости отвечают лично на самые популярные поисковые запросы пользователей. Артист рассказал, как стал звездой, откуда у него такой псевдоним и водил ли дружбу с Киркоровым и Бузовой.

Много внимания певец уделил личной жизни. В частности, порассуждал о том, почему оставил свою гражданскую жену Наталию Устюменко, которая родила ему двоих детей — Софью в 2003 году и Агату в 2014-м. Младшая дочка появилась на свет с тяжелой формой ДЦП, но это не остановило артиста от решения расстаться с семьей.

«Всегда есть какое-то время, и внутренние часы включаются на то, чтобы выполнить данную задачу. А когда ты понимаешь, что задача невыполнима, то оставляешь свою затею. То есть можно сказать, как современный художник, что я так вижу. Проигрывать тоже надо уметь, не всегда человек выигрывает и не всегда у него что-то получается», — объяснил артист.

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