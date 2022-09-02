Когда нашел причину: Шахназаров предположил, за что Пугачева хотела бы ему «набить морду»

Алла Пугачева вернулась в конце лета в Россию, как и обещала. Она сделала это спустя почти полгода, уехав в марте на фоне происходящих событий сначала в Израиль, а потом в Юрмалу. 1 сентября артистка лично отвезла двойняшек Лизу и Гарри в школу, и заявила журналистам, что первым делом хотела по возвращении в страну «набить морду одному человеку».

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В кулуарах зашептались, кому именно адресовано послание. Журналист Михаил Шахназаров у себя в микроблоге попытался вспомнить свои высказывания в адрес легенды и нашел, что могло бы стать причиной.

«Неужели за то, что я Бет Харт примадонной назвал?!» - осенило Шахназарова.

В одной из публикаций Шахназаров ранее делился видеороликом с композицией Джо Бонамасса и Бет Харт, которую и назвал примадонной.