Когда Алла Пугачева вернется в Россию, рассказал продюсер

В конце сентября Алла Пугачева покинула Россию, на этот раз забрав детей с документами из школы. Поговаривают, что артистка эмигрировала, а подтверждением тому является ее израильский паспорт, снимок которого «гуляет» по Сети.

Сама Пугачева лично подтвердила, что находится на Ближнем Востоке. И молится за всех своих поклонников.

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