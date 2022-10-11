Когда Алла Пугачева вернется в Россию, рассказал продюсер

В конце сентября Алла Пугачева покинула Россию, на этот раз забрав детей с документами из школы. Поговаривают, что артистка эмигрировала, а подтверждением тому является ее израильский паспорт, снимок которого «гуляет» по Сети.
Сама Пугачева лично подтвердила, что находится на Ближнем Востоке. И молится за всех своих поклонников.
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А в России, меж тем, уже обсуждают, когда Примадонна вернется домой. Ведь в конце концов, в таком возрасте люди не меняют родину. Давний друг артистки, продюсер Сергей Дворцов пристально следит за ситуацией в семье звезды и в интервью сайту «МК» обозначил, когда женщина, которая поет, может возвратиться на родину.
«С учетом того, что сейчас происходит, мне кажется, что теперь Аллу Борисовну в ближайшие пять лет можно точно не ждать», - считает Дворцов.