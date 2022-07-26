Клюев, Невзоров, Маркова: умер 21 актер из сериала «Воронины»

Сериал «Воронины» превзошел в свое время все ожидания зрителей. Всего было показано 552 серии за десять лет на экране.

Он начинался как адаптация американского ситкома «Все любят Рэймонда», а с 11 сезона создатели отошли от первоисточника. В 2010 году проект получил премию ТЭФИ в номинации «Ситком года», сообщает «Комсомольская правда».

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Напомним, что последнюю серию «Ворониных» показали 3 октября 2019 года. Одной из причин закрытия проекта стал тот факт, что из жизни ушел актер Борис Клюев.