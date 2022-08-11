«Клоуны, сбившиеся в стаю»: Шахназаров ответил на оскорбления участников «Квартета И»

Как заметил Шахназаров, оскорбивший его Камиль Ларин поступает не по-мужски. «Ты с таким рвением помоги своей родине. По поводу фрика. Ну что такое комик-группа. Это клоуны, сбившиеся в стаю. Причем малоталантливые, которые себя называют актерами. Актеры — это Янковский, Меньшиков, Машков. Большие актеры. Их хочется смотреть. Они Гришковца со сцены послали на три буквы, который их сделал», — заявил Шахназаров.

Также журналист ответил Ларину по поводу сравнения с собакой. «Я люблю собак. Обожаю немецких овчарок, ротвейлеров, доберманов. Я псов не люблю. Это правда. А по поводу оскорблений. Вы — слабый человек. А если вы мужик, то помогите нашим пацанам. А если хотите доказать, что вы мужики, но не поддерживаете государство, то откажитесь от здания в центре Москвы», — заявил журналист.

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Ранее Камиль Ларин заявил в адрес Михаила Шахназарова: «Я его знать не хочу. Слышал, что он фрик и не очень порядочный человек. Насколько я знаю, он работал в Прибалтике. Он постоянно кого-то подначивает, подкалывает. Мне кажется, что у него самого душа грязная. Или дерьмовая».

Как отметил Ларин, Шахназаров ничего в этой жизни не достиг. «Он занимается тем, что пытается известных людей задеть. Это лай собаки, которая сидит на поводке. Он — ничто. Отпуск я провожу в съемках, а Шахназаров пусть завидует», — отмечал Ларин.