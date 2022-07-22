Клава Кока продает билет на свой концерт за 10 миллионов рублей

Клава Кока решила показать народу, как она оценивает свое творчество и свои шоу. Певица предлагает публике купить эксклюзивный Vip-билет на свой концерт за 10 миллионов рублей.

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Как сообщается на сайте по продаже билетов, у того, кто его купит будет возможность выйти на сцену вместе с Клавой Кокой и стать частью ее иллюзионного шоу.

Организаторы действа уверяют, что это абсолютный эксклюзив. Ну что, готовы ради Клавы отвалить 10 миллионов?