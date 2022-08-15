Киркоров запечатлелся с Тайлером из Aerosmith после приезда в Лос-Анджелес

Российская и американская звезда встретились в одном из модных бутиков Лос-Анджелесе. В Америку поп-король отечественной эстрады уехал на отдых после завершения концертного тура по России.

Надо отметить, что Тайлер на снимке предстал настоящей иконой стиля. На нем широкополая шляпа, огромные очки и наряд, похожий на королевскую мантию. Киркоров на снимке в модной одежде от мировых брендов.

Напомним, что в России к Филиппу Киркорову неоднозначное отношение. Его концерты в Крыму хотели сорвать общественники. Все из-за танцев на кресте поп-короля, за которые, впрочем, он уже приносил извинения.