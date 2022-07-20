Киркоров оказался в списках запрещенной организации

Похоже, что Филиппа Киркорова могут ждать неприятности, если их вовремя не предотвратить.

Издание «Блокнот Краснодара» со ссылкой на хакеров группы RaHDIt сообщил, что номер телефона музыканта якобы появился в чате одесской террористической запрещенной в России организации «Правый сектор»*.

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Кроме того, утверждает издание, запланированные на территории Краснодарского края концерты музыканта поклонники якобы требуют отменить. Выступлений на юге России у Киркорова планируется три: 22 июля в Сочи, 24 июля – в Геленджике, а 25 июля – в Анапе.