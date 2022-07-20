Киркоров оказался в списках запрещенной организации

Не исключено, что против Филиппа Киркорова могут предпринять какие-то действия.
Филипп Киркоров

Филипп Киркоров. Фото: Global Look Press

Похоже, что Филиппа Киркорова могут ждать неприятности, если их вовремя не предотвратить.

Издание «Блокнот Краснодара» со ссылкой на хакеров группы RaHDIt сообщил, что номер телефона музыканта якобы появился в чате одесской террористической запрещенной в России организации «Правый сектор»*.

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Кроме того, утверждает издание, запланированные на территории Краснодарского края концерты музыканта поклонники якобы требуют отменить. Выступлений на юге России у Киркорова планируется три: 22 июля в Сочи, 24 июля – в Геленджике, а 25 июля – в Анапе.

Отметим, что ранее против Киркорова выступил лидер движения «Наш дом - город Грозный» Сайпуддин Гучигов, который решил «поддержать православных братьев», в Пятигорске отменены концерты артиста.

Причина – юбилейная программа Филиппа Бедросовича с танцами на кресте. В Краснодарском крае, по данным ««Блокнота Краснодара», люди требуют отмены концертов певца по той же причине, а также из-за поддержки Максима Галкина.

* «Правый сектор» - террористическая организация, запрещенная на территории России.

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