Киркоров боготворил Пугачеву, а она вышла за него замуж из-за бабушек у подъезда

По словам Плотникова, он не видел смысла в этих отношениях, поэтому не поехал фотографировать свадьбу. Чуть позже Примадонна объяснила другу, почему вышла замуж за Киркорова, который Примадонну боготворил, сообщает prozvezd.info.

Певица тогда произнесла: «Валер, ты знаешь, что я впервые за долгое время возвращаюсь с гастролей совершенно спокойно. Зная, что бабушки у подъезда мне не скажут: «Алла Борисовна, а ваш-то ... баб приводил!» А тут я спокойна».

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Напомним, что Алла Пугачева и Филипп Киркоров были вместе на протяжении 11 лет. В 2005 году они официально оформили развод.