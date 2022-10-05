Ким Кардашьян собралась дать работу бывшим зекам

А вы еще помните, что модель, телезведа и бизнесвумен Ким Кардашьян в свои 40 лет пошла учиться на юриста? Причем не ради своего бренда женской одежды, а для того, чтобы помогать обычным людям, с которыми несправедливо обошлась правовая система.

На днях Кимберли запустила на популярном аудиосервисе авторский подкаст The System, посвященный не ее гламурной жизни, а реальным преступлениям. Звезда и ее соведущая рассказывают о деле одного мужчины, который, по их мнению, был приговорен к пожизненному заключению по ложному обвинению. Поднимая эту тему, они надеются добиться смягчения приговора заключенному.

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