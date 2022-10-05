Ким Кардашьян собралась дать работу бывшим зекам

А вы еще помните, что модель, телезведа и бизнесвумен Ким Кардашьян в свои 40 лет пошла учиться на юриста? Причем не ради своего бренда женской одежды, а для того, чтобы помогать обычным людям, с которыми несправедливо обошлась правовая система.
На днях Кимберли запустила на популярном аудиосервисе авторский подкаст The System, посвященный не ее гламурной жизни, а реальным преступлениям. Звезда и ее соведущая рассказывают о деле одного мужчины, который, по их мнению, был приговорен к пожизненному заключению по ложному обвинению. Поднимая эту тему, они надеются добиться смягчения приговора заключенному.
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Казалось бы, зачем мировой знаменитости из сферы моды заниматься подобным? Но душа Ким требует справедливости. В новом интервью она рассказала, что мало спит из-за того, что, кроме всего прочего, ей необходимо много учиться ради диплома юриста. Скандальную телезвезду спросили, какие у нее вообще амбиции в правовом поле.
«Я хочу закончить юридический факультет, а затем моей конечной целью будет открыть фирму, которая нанимает бывших заключенных. Но это может занять некоторое время», — ответила Кардашьян изданию The Hollywood Reporter.
Похоже, что Ким прониклась проблемой заключенных, которых после отбывания наказания в тюрьме не хотят брать на работу. Не только о платьях думает знаменитая модель.